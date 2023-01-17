В Колодищах стая бродячих собак растерзала косулю на глазах у жителей 5 17.01.2023, 23:02

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иллюстрационное фото

С начала этого года в Колодищи уже дважды выезжала бригада по отлову бездомных животных.

Однако пока удалось отловить всего пять собак, хотя сообщается, как минимум, о нескольких стаях, которые обитают в разных районах населенного пункта. 17 января местные жители стали свидетелями того, как одна из них разорвала косулю, сообщает местное издание «Колодищи. Инфо».

Жители в районе улицы Строителей сообщили в редакцию издания о том, что через дорогу от жилой застройки, стая собак в окровавленном снегу терзала тушу неизвестного животного. Видео опубликовала местная жительница. Из ее слов, собаки вели себя агрессивно и не дали отвести ребенка в детский сад:

«Сейчас, 10.00 на Строителей между Дружной и Панасюка такая вот картина. Вышли из двора и тут же начали лаять собаки, пришлось ребенка на машине везти в садик, обычно пешком, т.к. сад рядом. Опасно! Шесть бродячих собак. Жаль отлова нет сегодня, а недавно собаки загрызли соседскую кошку», — написала она.

Позже она прислала еще одно видео, снятое уже в 11.50. Собаки все еще терзали останки животного.

Благодаря снимку, присланному еще одним читателем, стало понятно, что собаки делили косулю.

Жители Колодищей уже несколько раз поднимали эту проблему. В прошедшую субботу заместитель председателя Миноблисполкома Александр Кручанов с пониманием отнесся к проблеме и поручил Минскому райисполкому организовать мероприятия по отлову.

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