Премьер-министр Финляндии: Хельсинки готовы поддерживать Украину сколько потребуется 1 17.01.2023, 23:16

Санна Марин

Также Финляндия заявила о готовности предать Украине танки Leopard 2.

Премьер-министр Финляндии Санна Марин, которая является одной из участниц Всемирного экономического форума в Давосе, заявила о поддержке Украины столько, сколько потребуется, передает «Радио Польша».

«Я думаю, что единственное послание, которое мы должны передать вместе, это то, что мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Один год, два года, пять лет, десять лет или пятнадцать лет. Мы будем поддерживать Украину столько, сколько потребуется».

Напомним, президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Финляндия может пожертвовать Украине небольшое число танков Leopard 2 немецкого производства, если на такой же шаг пойдет более широкая группа европейских стран.

Финляндия вместе со Швецией до недавнего времени сохраняли военный нейтралитет, но после нападения России на Украину решили вступить в НАТО.

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