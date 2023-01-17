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ВСУ с помощью дрона уничтожили оккупантов в блиндаже

  • 17.01.2023, 23:38
ВСУ с помощью дрона уничтожили оккупантов в блиндаже

Видео.

Украинские защитники с помощью дрона уничтожили фортификационное подземное сооружение россиян вместе с самими российскими оккупантами. Об этом во вторник, 17 января сообщил украинский военный корреспондент Андрей Цаплиенко на своем Telegram-канале.

Он также выложил соответствующее видео. На кадрах можно увидеть, как украинские бойцы сбросили снаряд прямо на российский блиндаж.

«Эффектное разукомплектование рашистского блиндажа вместе с его жителями и оружием на Бахмутском направлении», - прокомментировал он выложенный видеоролик.

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