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Киссинджер: Украина должна стать членом НАТО

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  • 17.01.2023, 23:55
  • 2,514
Киссинджер: Украина должна стать членом НАТО
Генри Киссинджер

Бывший госсекретарь США изменил свою точку зрения о нейтральности Украины.

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер изменил свою точку зрения и заявил, что Украина должна вступить в Североатлантический альянс.

«Идея нейтральности больше бессмысленна, Украина должна стать членом НАТО», - заявил он на экономическом форуме в Давосе.

«До войны я выступал против членства Украины в НАТО, поскольку боялся, что это приведет именно к тем процессам, которые мы наблюдаем сегодня».

Но теперь, когда эти процессы достигли нынешнего уровня, идея нейтральной Украины больше не имеет смысла. Украина должна получить гарантии от НАТО в любой форме. И я считаю, что членство Украины в НАТО было бы оправданным результатом», - подчеркнул он.

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