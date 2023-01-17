Киссинджер: Украина должна стать членом НАТО

Киссинджер: Украина должна стать членом НАТО2
- 17.01.2023, 23:55
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Бывший госсекретарь США изменил свою точку зрения о нейтральности Украины.
Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер изменил свою точку зрения и заявил, что Украина должна вступить в Североатлантический альянс.
«Идея нейтральности больше бессмысленна, Украина должна стать членом НАТО», - заявил он на экономическом форуме в Давосе.
«До войны я выступал против членства Украины в НАТО, поскольку боялся, что это приведет именно к тем процессам, которые мы наблюдаем сегодня».
Но теперь, когда эти процессы достигли нынешнего уровня, идея нейтральной Украины больше не имеет смысла. Украина должна получить гарантии от НАТО в любой форме. И я считаю, что членство Украины в НАТО было бы оправданным результатом», - подчеркнул он.