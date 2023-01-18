Шольц: Германия извлекла урок из газовой зависимости от России 18.01.2023, 3:13

Олаф Шольц

Теперь ФРГ строит терминалы для приема сжиженного природного газа от различных поставщиков.

Германия извлекла урок из войны в Украине — она не должна зависеть от одной страны в поставках энергоносителей. Об этом сказал в интервью главному редактору Bloomberg Джону Миклтуэйту канцлер ФРГ Олаф Шольц.

В начале пребывания Шольца у власти, после того как вторжение России в Украину показало хрупкость безопасности Германии, доминирующей темой стала энергетика. Поскольку до войны Россия поставляла 55% газа в страну, администрация Шольца была вынуждена принять срочные меры, чтобы предотвратить опасения по поводу нехватки газа этой зимой.

На данный момент эти опасения развеялись, так как умеренные температуры и усилия по сокращению потребления газа, включая возобновление работы законсервированных угольных электростанций, позволили сохранить хранилища заполненными примерно на 90%. Но долгосрочные задачи по преодолению десятилетий зависимости от России остаются.

«Мы должны извлечь урок из войны и многих других больших проблем, с которыми мы сталкиваемся, а именно: мы должны дифференцировать наши цепочки поставок, мы не должны идти на поводу только у одной страны», — сказал Шольц.

Основная стратегия правительства заключается в диверсификации поставщиков путем открытия терминалов для импорта сжиженного природного газа из таких стран, как США и Катар. Два временных терминала уже работают, а третий должен открыться в пятницу. В общей сложности правительство зафрахтовало пять таких объектов.

«Мы создадим мощности, которые дадут нам возможность иметь столько же газа, сколько у нас было до войны», — сказал Шольц.

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