Глава Еврокомиссии: Санкции остановят экономику России на десятилетие 18.01.2023, 4:46

Урсула фон дер Ляйен

Преступления России не останутся безнаказанными.

Санкции, которые Евросоюз ввел в отношении России, на десятилетие отправят ее экономику в рецессию. Об этом заявила в выступлении на всемирном экономическом форуме в Давосе глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен напомнила, что после начала вторжения большинство стран ожидали, что Киев падет через несколько дней. Однако стойкость Украины не только спасла ее, но и вдохновила множество других стран, и «теперь Украина является кандидатом в члены Евросоюза», – сказала глава Еврокомиссии.

Она подчеркнула, что в ответ на российскую агрессию ЕС ввел против России «самые мощные за всю историю санкции, которые на десятилетие остановят развитие экономики РФ и лишат ее промышленность современных и принципиально важных технологий».

«Кроме того, преступления России не останутся безнаказанными», – сказала фон дер Ляйен.

Она также заявила, что Украина будет обеспечена неизменной и полной поддержкой Евросоюза – от поставок необходимой ей сейчас электроэнергии до содействия в послевоенной реконструкции.

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