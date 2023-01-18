У Голой Пристани в Херсонской области пылают позиции армии РФ 1 18.01.2023, 8:10

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Снаряды ВСУ ударили по точке, откуда оккупанты обстреливали Херсон.

Вечером 17 января на временно оккупированной Херсонщине раздались взрывы в местности, откуда армия РФ обстреливала Херсон.

Информация обнародована в Telegram-канале украинского активиста «Николаевского Ванька».

Сообщение о чрезвычайной ситуации появилось в сети около 18 часов. Автор утверждает, что произошел прилет снарядов неизвестного происхождения по укреплениям россиян недалеко от Голой Пристани.

Точная точка удара - Голопристанский филиал компании «Нибулон», расположенный в устье Днепра.

«Николаевский Ваньок» также опубликовал фотографию с места событий. На фото видно зарево, свидетельствующее о серьезном возгорании в местах прилета.

Автор сообщения отметил: уверен, что в ближайшее время с этой точки по Херсону бить не будут.

В комментариях местные жители подтверждают – действительно были прилеты и действительно хорошо горит.

Пристань «Нибулон» расположена южнее Херсона - расстояние до областного центра около 11 км.

Если в этой точке оккупанты разместили артустановку, то под ее ударом оказываются все населенные пункты от Кизомыса и Велетенского до Херсона.

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