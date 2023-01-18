ISW: Вторую волну мобилизации в России могут объявить уже сегодня 5 18.01.2023, 8:11

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Путин любит символические даты.

Российский диктатор Владимир Путин может заявить о второй волне мобилизации или объявить войну Украине в ближайшие дни. Возможно, это произойдет уже сегодня, 18 января. Такое развитие событий не исключают в американском Институте изучения войны (ISW).

В среду Путин выступит с речью в Санкт-Петербурге по случаю 80-летия советских войск, прорвавших нацистскую блокаду Ленинграда, родного города Путина. Так как Путин любит использовать символические даты для обращения к российскому народу, некоторые российские провоенные блогеры считают, что хозяин Кремля воспользуется этой возможностью, чтобы либо объявить мобилизацию, либо войну с Украиной.

При этом украинская и западная разведка также неоднократно предупреждала о мобилизационных приготовлениях Путина, запланированных на середину января.

Кроме того, министр обороны России Сергей Шойгу объявил 17 января, что выполнит директиву Путина о проведении широкомасштабной военной реформы в период с 2023 по 2026 год для расширения вооруженных сил России. Вероятно, такие меры запланированы в рамках подготовки к затяжной войне в Украине, а также для того, чтобы создать условия для быстрого построения значительно более сильной российской армии.

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