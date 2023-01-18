Самый богатый депутат из Подмосковья «пожертвовал» на нужды армии РФ пустые консервные банки 6 18.01.2023, 8:16

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иллюстрационное фото

«Благодетель» является владельцем компании «Русский рыбный мир».

Депутат подмосковного Подольска, член «Единой России» Евгений Исаев передал на нужды армии тысячу пустых консервных банок, чтобы из них изготовили «окопные свечи». О таком пожертвовании сообщил его коллега по Совету депутатов Сергей Кулев, обратила внимание SOTA.

Кулев призвал коллег последовать примеру Исаева и собрать еще тысячу пустых банок для отправки на фронт. В сети депутату посоветовали в следующий раз жертвовать полные консервы.

Помощник Исаева заявил изданию «Подъем», что тот активно занимается гуманитарной помощью, но не рассказывает об этом, а историю с консервными банками «вырвали из контекста». «Исаев участвует очень серьезно в этих всех вещах, он поддерживает и общегородские акции, и семьи мобилизованных в своем избирательном округе, но эта информация в виду объективно-субъективных причин не афишируется. А банки — это раздули какую-то дребедень. Исаев активно участвует в поддержке и далеко не этими пустыми банками», — заявил он. Подробностей благотворительной деятельности депутата его помощник не привел.

Исаев является владельцем компании «Русский рыбный мир», которая изготавливает рыбные консервы. За последние 5 лет он заработал более 283 млн рублей и стал самым богатым депутатом Подольска. Ранее предприятие уличили в продаже фальсификата: под видом дорогой сайры оно сбывало дешевые сардины. Когда «Роскачество» публично указало на это в своем исследовании, представители «Русского рыбного мира» заявили, что покупатели виноваты сами, так как невнимательно читали состав продукта мелким шрифтом. То, что на этикетке написано «САЙРА приморская», там назвали «рекламным ходом».

Кроме того, вместе с другими подольскими депутатами Исаев на протяжении 5 лет сам выписывал себе премии и таким образом «заработал» полмиллиона рублей. После проверки ему было предписано вернуть незаконно полученные средства в городской бюджет. Начался суд, однако прокурор на заседание не явился. В связи с этим было решено оставить иск без рассмотрения и деньги возвращать не пришлось.

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