Жозеп Боррель: ЕС будет поддерживать смелых женщин и мужчин, стремящихся к свободной, демократической и независимой Беларуси 2 18.01.2023, 8:21

2,564

Жозеп Боррель

Глава европейской дипломатии предупредил режим Лукашенко.

Евросоюз осуждает жестокие репрессии и политически мотивированные судебные процессы в Беларуси. Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля в связи с началом в Беларуси новых политических судов.

Боррель напомнил о начале 17 января судебного процесса над Сергеем Дылевским, Светланой Тихановской и Павлом Латушко, а также над тремя другими членами Координационного совета. Он считает, что это свидетельствует о продолжении использования судебной власти в политических целях.

«Им предъявлены сфабрикованные обвинения в государственной измене, экстремизме, заговоре и разжигании ненависти, и им грозит до 20 лет тюрьмы только за попытку реализовать свои демократические права. Эти судебные процессы начались после аналогичных шагов режима против лауреата Нобелевской премии Алеся Беляцкого на прошлой неделе и журналиста и члена правления независимого Союза поляков Беларуси Анджея Почобута», — говорится в заявлении.

Глава европейской дипломатии уверен, что «политические репрессии режима Лукашенко достигли беспрецедентного уровня».

«Произвольное законодательство лишает граждан основных прав, в том числе новый закон, позволяющий лишать гражданства белорусов, проживающих за границей», — напомнил он.

Боррель подчеркнул, что это является продолжением нарушения прав и свобод белорусского народа и противоречит международным обязательствам Беларуси.

«ЕС осуждает жестокие репрессии и политически мотивированные судебные процессы, направленные на то, чтобы заставить замолчать любые независимые голоса и закрыть оставшееся пространство для демократии. ЕС будет поддерживать всех смелых женщин и мужчин, стремящихся к свободной, демократической и независимой Беларуси», — указано в заявлении.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».