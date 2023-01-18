ВСУ наступают под Бахмутом: кадры ближнего боя батальона имени Шейха Мансура
- 18.01.2023, 8:33
- 4,016
Атаку проводили совместно бойцы Чеченского батальона и других подразделений ВСУ
В сети опубликовали видео с кадрами атаки ВСУ под Бахмутом. Событие зафиксировала нагрудная камера бойца Чеченского батальона им. Шейха Мансура.
Информация обнародована в официальном Telegram-канале батальона.
Следует отметить, что на записи нет чрезвычайных и впечатляющих ударов по позициям армии РФ. В то же время становится ясно, как именно происходит будничное продвижение сил обороны во время атаки.
В начале видео становится понятно, что событие разворачивается на улице с частной застройкой.
События проходят в январе 2023 года, указывает надпись в кадре. Так как холодных дней было немного, то бойцы месят ногами болото.
Впереди бойца с камерой – четыре побратима.
Военные продвигаются в пределах населенного пункта, пока не оказываются в поле.
Именно за пределами частной застройки стало ясно слышна стрельба: автоматные и пулеметные очереди, гул артиллерии. В какой-то момент бойцы батальона заметно ускорились – спеша, услышав недалекие выстрелы.
В определенный момент мимо военных проехали две бронемашины ВСУ. Они направлялись в обратном направлении по отношению к движению бойцов.
Последние кадры видео – боец с камерой начинает стрелять в сторону позиций армии РФ. На этом запись обрывается.
В сообщении, в котором размещена ссылка на видео, указано, что события происходят во время атаки под Бахмутом в начале января 2023 года. Атака проходила совместно с ВСУ и МК «Кавказ». Точная дата события указана в одном из тематических пабликов – 6 января.
Отметим, предыдущие видео, опубликованные батальоном, сделано в Опытно - южном пригороде Бахмута Донецкой области. Можно предположить, что события этой записи происходили недалеко.