ВСУ наступают под Бахмутом: кадры ближнего боя батальона имени Шейха Мансура 18.01.2023, 8:33

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Атаку проводили совместно бойцы Чеченского батальона и других подразделений ВСУ

В сети опубликовали видео с кадрами атаки ВСУ под Бахмутом. Событие зафиксировала нагрудная камера бойца Чеченского батальона им. Шейха Мансура.

Информация обнародована в официальном Telegram-канале батальона.

Следует отметить, что на записи нет чрезвычайных и впечатляющих ударов по позициям армии РФ. В то же время становится ясно, как именно происходит будничное продвижение сил обороны во время атаки.

В начале видео становится понятно, что событие разворачивается на улице с частной застройкой.

События проходят в январе 2023 года, указывает надпись в кадре. Так как холодных дней было немного, то бойцы месят ногами болото.

Впереди бойца с камерой – четыре побратима.

Военные продвигаются в пределах населенного пункта, пока не оказываются в поле.

Именно за пределами частной застройки стало ясно слышна стрельба: автоматные и пулеметные очереди, гул артиллерии. В какой-то момент бойцы батальона заметно ускорились – спеша, услышав недалекие выстрелы.

В определенный момент мимо военных проехали две бронемашины ВСУ. Они направлялись в обратном направлении по отношению к движению бойцов.

Последние кадры видео – боец с камерой начинает стрелять в сторону позиций армии РФ. На этом запись обрывается.

В сообщении, в котором размещена ссылка на видео, указано, что события происходят во время атаки под Бахмутом в начале января 2023 года. Атака проходила совместно с ВСУ и МК «Кавказ». Точная дата события указана в одном из тематических пабликов – 6 января.

Отметим, предыдущие видео, опубликованные батальоном, сделано в Опытно - южном пригороде Бахмута Донецкой области. Можно предположить, что события этой записи происходили недалеко.

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