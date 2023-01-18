В Офисе Зеленского прокомментировали увольнение Арестовича 2 18.01.2023, 8:59

7,510

Алексей Арестович

Необходимо понимать эмоциональное состояние страны.

Как сообщал сайт Charter97.org, в Офисе президента Украины удовлетворили просьбу Алексея Арестовича об уходе в отставку.Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Алексей Арестович «будет иметь спрос в экспертной среде» после увольнения из ОП.

В интервью «24 каналу» он отметил, что Арестович «важен для медийного пространства Украины», но также необходимо понимать эмоциональное состояние страны.

«Важно чувствовать эмоциональное состояние страны, а также, что и когда ты говоришь, потому что – это государственная информационная политика», – сказал советник главы ОП.

Комментируя скандальное заявление Арестовича о ракетном ударе РФ по дому в Днепре, Подоляк упрекнул его в ошибке, которую он допустил. Впрочем, подчеркнул, что они встречаются у всех.

«Однако на фоне зверств, которые Россия делает в Украине, очень важно быстро их исправить, поскольку это касается репутации государства», — добавил он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».