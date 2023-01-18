Военные РФ устроили драку в московском кафе
- 18.01.2023, 9:03
- 5,390
Их отказались обслуживать.
Трое военнослужащих устроили драку у московского кафе. Их отказались обслуживать и тогда они решили избить двух случайных парней, сообщает телеграм-канал Baza.
По словам очевидцев, трое мужчин пришли в ресторан «Золотая вобла» на Сокольнической площади около часа ночи. Парни казались сильно выпившими и не очень адекватными, поэтому персонал отказал им в обслуживании. Злость пришлось вымещать на случайных посетителях — трое парней вышли из кафе и тут же набросились на двоих мужчин, стоявших у входа. Просто так.
Драка быстро закончилась, но о случившемся успели заявить в полицию. Оперативники задержали троих «бойцов», после чего выяснилось, что они военнослужащие из подмосковной части. Атакованные парни не получили серьёзных увечий и отказались писать на обидчиков заявление, поэтому военных передали их командиру.