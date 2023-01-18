У Скабеевой в прямом эфире случилась истерика из-за Беларуси
- 18.01.2023, 9:13
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Конфуз произошел в эфире пропагандистской программы.
В России пропагандисты продолжают рассказывать о том, что «Украина является частью РФ».
В одной из программ на росТВ, которую ведет путинская пропагандистка Ольга Скабеева, объявили и Беларусь «частью России».
Скабеевой в истерике пришлось оправдываться.
Конфуз, выдавший истинное отношение Кремля к Беларуси, произошел в эфире пропагандистской программы «60 минут». Соответствующее видео появилось в соцсетях.
Так, один из гостей студии заявил: «Беларусь – это же Россия... Это же Россия».
Его попытался поправить ведущий Евгений Попов, отметивший, что Беларусь – это «союзное государство».
«Да, союзное государство... Но это Россия. Это великая Россия», – продолжил гость студии.
После чего, Скабееву передернуло и ей пришлось заявить, чтобы «не пугали Лукашенко».