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Украинский спецназ разгромил «вагнеровцев» под Бахмутом

  • 18.01.2023, 9:17
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Украинский спецназ разгромил «вагнеровцев» под Бахмутом

Позиции россиян атаковали дронами-камикадзе.

Спецназ СБУ показал, как атаковал дронами-камикадзе позиции россиян. Спецназ Центра спецопераций «А» устроил ад «вагнеровцам» на самом «горячем» участке фронта - под Бахмутом.

Кадры боевой операции спецназовцы опубликовали 17 января на своем официальном канале в Telegram.

«Альфа» в ходе аэроразведки обнаружила вражеские траншеи с российскими наемниками. Было принято решение об их ликвидации.

«После серии попаданий дронами-камикадзе по их позициям количество «демобилизованных» россиян значительно увеличилось», - написали в СБУ.

Точное число ликвидированных оккупантов уточняется. Спецназ показал кадры, как дроны-камикадзе точечно прилетали на позиции россиян.

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