Украинский спецназ разгромил «вагнеровцев» под Бахмутом
- 18.01.2023, 9:17
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Позиции россиян атаковали дронами-камикадзе.
Спецназ СБУ показал, как атаковал дронами-камикадзе позиции россиян. Спецназ Центра спецопераций «А» устроил ад «вагнеровцам» на самом «горячем» участке фронта - под Бахмутом.
Кадры боевой операции спецназовцы опубликовали 17 января на своем официальном канале в Telegram.
«Альфа» в ходе аэроразведки обнаружила вражеские траншеи с российскими наемниками. Было принято решение об их ликвидации.
«После серии попаданий дронами-камикадзе по их позициям количество «демобилизованных» россиян значительно увеличилось», - написали в СБУ.
Точное число ликвидированных оккупантов уточняется. Спецназ показал кадры, как дроны-камикадзе точечно прилетали на позиции россиян.