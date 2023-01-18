Единственную квартиру в Беларуси теперь тоже могут изъять? 18.01.2023, 9:25

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Юрист рассказала, как спасать свое имущество от лукашистов.

В Беларуси вступил в силу закон «Об изъятии имущества». Теперь власти смогут забирать деньги, недвижимость и акции за «недружественные действия» в отношении страны, граждан и организаций.

«Салiдарнасць» вместе с юристом Юлией Леванчук разбиралась, на кого распространяется закон, есть ли смысл продать свое имущество в Беларуси и какая будет процедура отъема частной собственности.

Что прописано в законе?

Закон якобы «стал ответом Минска на западные ограничения против режима Лукашенко». В документе так и прописано, что документ приняли из-за «угрозы национальным интересам государства в результате принятых санкций».

Основание для изъятия имущества – совершение «недружественных действий» в отношении белорусских граждан или организаций. Наказать таким способом могут как юридическое, так и физическое лицо, независимо от гражданства или страны регистрации бизнеса.

Закон вступил в силу 16 января, но у Совмина есть еще полгода, чтобы привести в норму правовые акты в связи с изменениями.

А как же право на частную собственность?

В Конституции действительно прописано, что государство гарантирует каждому право собственности, его неприкосновенность охраняются законом (статья 44). Но в этой же статье уточняется, что принудительное отчуждение допускается по мотивам общественной необходимости. Это же обстоятельство учли и в новом законе.

Что такое «недружественные действия»?

Что подразумевается под «недружественными действиями», в законе не прописано. Есть список недружественных стран, утвержденный правительством, в него входят западные государства, которые ввели санкции против режима Лукашенко. В этом перечне порядка 40 стран.

Но закон «Об изъятии имущества», напомним, распространяется как на физлиц, так и на юрлиц, независимо от гражданства и места регистрации.

Юрист Юлия Леванчук считает, что закон, в первую очередь, рассчитан на иностранных граждан, у которых в Беларуси есть собственность. Например, литовский бизнесмен вел бизнес в нашей стране, а с началом войны, учитывая санкции, отказывается продолжать дела и закрывает производства. Или же у себя в стране выступает за введение санкций.

– Чтобы изымать имущество у граждан Беларуси, и до того хватало правовых механизмов. По уголовным делам – в ходе заочного судебного разбирательство как исполнение причиненного государству ущерба, – уточняет юрист.

Ключевая проблема, что ни в этом, ни в других законах нет пояснения, что считать «недружественными действиями», значит, суд сможет максимально широко это трактовать.

– Также в законе не поясняется, что значит «лица, которые находятся под контролем иностранного государства», что будут считать «действиями, оказавшим влияние на иностранное государства», и как будут доказывать причинно-следственную связь», – дополняет Юлия Леванчук.

Также в законе не уточняется, за какой период будут рассматривать совершение «недружественных действий». По общему правилу закон не имеет обратной силы, но в действующей правовой практике нельзя исключить, что и этот принцип будет нарушен.

Может ли состояться суд, если владелец собственности находится за границей?

Как прописано в законе, Госкомитет по имуществу Беларуси будет подавать заявление в суд, где будет указано имущество, подлежащее изъятию. Рассматривать все дела планируют только в экономическом суде Минска, далее можно обжаловать решение в Верховном суде. Как следует из закона, уведомлением будет считаться анонс судебного заседания на сайте ВС за 10 дней до начала процесса.

Рассматривать дело смогут и в отсутствии потенциального «лишенца», это практиковали и ранее. Специальное (заочное) производство касается только уголовных дел. Назначенный государством адвокат в таком случае не предоставляется, так что заключить договор с защитником лучше заранее – это единственная возможность узнать, что происходило на процессе, и донести свою позицию.

Единственную квартиру тоже смогут отнять?

В законе «О принудительном исполнении» указан перечень имущества граждан, на которое не может быть обращено взыскание (речь идет о гражданах, нужно помнить, что в Беларуси вскоре смогут лишать гражданства даже по рождению – за «экстремизм»).

В списке – жилой дом или его части, квартира, в которой должник или его семья постоянно проживают.

– В моей практике не было случаев, чтобы граждан лишали единственного жилья, причем раньше и не выясняли, постоянно ли человек там проживает. Как будет развиваться практика сейчас, когда многие покинули Беларусь, будет видно в ближайшее время, – поясняет «Салiдарнасцi» эксперт. – Если квартира в кредите или лизинге, а человек исправно платит по долгу, ее также затруднительно изъять.

Кроме того, часто квартира, которую приобретали в браке, может принадлежать в равных долях второму супругу, который не совершал никаких «недружественных действий», понятно, что у него не могут изъять имущество.

Может, лучше переписать всё на маму или другого родственника?

Это может не помочь. Как поясняет юрист, если будет установлено, что гражданин таким образом хотел избежать ответственности, сделку признают недействительной.

– Это может касаться не только подарка, но даже продажи третьим лицам, – говорит Юлия Леванчук. – В судебной практике было много таких дел, еще до 2020 года, когда и такое имущество изымали по решению суда. Например, по делам о коррупции, когда обвиняемые заранее переписывали дома, квартиры и машины на своих родных и друзей. Им это не помогло.

И как будут изымать имущество?

Изъятые деньги со счетов перечислят в республиканский бюджет, а на недвижимость отменят госрегистрацию и выставят на торги. Судебные издержки в этом случае берет на себя государство. Закон изначально сформулирован так, что медлить госорганы не будут.

Если власть поменяется, собственнику могут вернуть изъятое?

Если будет установлено, что изъятие было незаконным, суд постановит вернуть имущество собственнику, даже если за него уже успел заплатить другой человек. Он, в свою очередь, будет уже отдельно решать вопрос с государством о возврате затраченных средств на покупку «изъятого».

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