ВСУ ликвидировали майора российского спецназа и «когорту» офицеров рангом пониже
- 18.01.2023, 9:31
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Украинские бойцы также «приземлили» штурмана вертолетного звена РФ.
Украинские защитники ликвидировали еще четырех российских офицеров, воевавших против Украины.
Об этом сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан (Штирлиц).
ВСУ успешно «демобилизовали» российских террористов: майора спецназа Олега Самсонова и старших лейтенантов Кирилла Шишмарева и Владислава Кончаковского.
Украинские защитники также уничтожили штурмана-оператора вертолетного звена – старшего лейтенанта Руслана Усманова.