Лукашенко перестал контролировать небо над Беларусью

Лукашенко перестал контролировать небо над Беларусью4
- 18.01.2023, 9:39
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Военный аэродром Зябровка полностью перешел под командование россиян.
Диктатор Лукашенко утрачивает контроль над белорусским небом. Об этом сообщает телеграм-канал «Белорусская разведка».
Авторы канала приводят следующие факты в пользу этого утверждения:
1. Военный аэродром Зябровка передан полностью под командование русских.
Военнослужащие РБ осуществляют только хозяйственное обеспечение. Зона ответственности ПВО обеспечивается 100% российскими подразделениями. Управление воздушным движением осуществляют ВКС РФ. Суверенитет Беларуси утрачен на этой территории.
Развернутая группировка комплексов ПВО РФ действует полностью автономно. С белорусами не взаимодействуют, только по вопросам обеспечения. Подчиняются напрямую МО РФ. Происходит постоянное сверхнормативное пополнение и накаливание запасов ракетного вооружения для комплексов С300/400 (дополнительные пусковые комплексы и ракеты).
Можно сделать вывод о подготовке к применению ЗРК в работе по наземным целям.
2. Русские, прибывшие на учения, сторонятся белорусов.
По данным источников телеграм-канала, они, как и ранее прибывшие «мобики», имеют приказ минимизировать контакты. За коммуникации отвечают с их стороны только «контрики» - военная контрразведка ФСБ.
Беларуская контрразведка постоянно фиксирует попытки изучения и вербовки россиянами военнослужащих РБ - старших офицеров на местах (частные встречи, алкоголь, задушевные беседы, налаживание устойчивых связей, обещание содействия в продвижении по службе, обучении в РФ и т. п.).
Обе спецслужбы с обеих сторон работают со своим личным составом на контроль и сдерживание бытовых и личностных контактов, при этом русская контрразведка проводит в отношении белорусов комплекс активных мероприятий.
Белорусы начинают чувствовать, что это «оккупационная армия».
Еще раз подтверждается информация, что до средины весны Министерства обороны обеих стран продолжат накопления личного состава и вооружения с доведением общей численности до 100 тысяч военнослужащих, включая всех военнослужащих РБ. Из контекста общих разговоров и выступлений, русские насаждают нарративы «мы тут не в гостях, а у себя дома», «Россия пришла защищать наш общий дом», «мы тут надолго» и т. п.
Вывод: Лукашенко продолжает терять контроль над ситуацией и страной.
Как ранее сообщал сайт Charter97.org, (у Лукашенко случилась паника из-за неизвестного дрона Лукашенко запаниковал из-за неизвестного дрона над Минском) над Минском.