NYT: Израиль передает Украине сотни тысяч американских снарядов 6 18.01.2023, 9:50

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Примерно половина из них уже переправлена в Европу.

США достигли соглашения о поставках Украине 155-мм артиллерийских боеприпасов с американских складов, которые расположены на территории Израиля.

Об этом сообщает The New York Times.

По информации источников издания, соглашение предусматривает поставки в Украину 300 тысяч артиллерийских снарядов, примерно половина из которых уже переправлена в Европу и, как ожидается, будет доставлена в Украину через Польшу.

Стоит отметить, что снаряды, предназначенные для ВСУ, хранились на двух американских складах, которые были созданы на территории Израиля после Арабо-израильской войны 1973 года для использования американскими военными в конфликтах на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что Норвегия отправила Украине 10 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Сообщается, что боеприпасы уже покинули территорию страны.

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