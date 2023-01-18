NYT: Израиль передает Украине сотни тысяч американских снарядов

NYT: Израиль передает Украине сотни тысяч американских снарядов6
- 18.01.2023, 9:50
- 6,560
Примерно половина из них уже переправлена в Европу.
США достигли соглашения о поставках Украине 155-мм артиллерийских боеприпасов с американских складов, которые расположены на территории Израиля.
Об этом сообщает The New York Times.
По информации источников издания, соглашение предусматривает поставки в Украину 300 тысяч артиллерийских снарядов, примерно половина из которых уже переправлена в Европу и, как ожидается, будет доставлена в Украину через Польшу.
Стоит отметить, что снаряды, предназначенные для ВСУ, хранились на двух американских складах, которые были созданы на территории Израиля после Арабо-израильской войны 1973 года для использования американскими военными в конфликтах на Ближнем Востоке.
Ранее сообщалось, что Норвегия отправила Украине 10 тысяч артиллерийских снарядов калибра 155 мм. Сообщается, что боеприпасы уже покинули территорию страны.