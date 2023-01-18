Ученые выяснили, почему нельзя заливать кофе кипятком

Ученые выяснили, почему нельзя заливать кофе кипятком12
- 18.01.2023, 9:56
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Названа оптимальная температура воды для приготовления утреннего напитка.
Для многих кофе стал утренним ритуалом. Такое замечательное ощущение появляется в то время, когда сидишь на кухне или на террасе с красивым видом и пьешь в тишине вкусный кофе, никуда не спеша и наслаждаясь каждым глотком, пишет glavred.info.
В мире уже, наверное, не сосчитать всех видов и вкусов кофе. Каждый производитель и сотрудник кофейни хочет удержать именно у себя клиентов и старается постоянно удивлять посетителей разнообразием.
Но если в заведении мы не задумываемся о том, как именно готовится кофе и полагаемся на профессионализм сотрудников, то дома стоит обращать внимание на процесс приготовления. Ведь если вы сделаете что-то неправильно, то не сможете ощутить настоящий вкус кофе.
Оказывается, что огромную роль играет даже обычная вода, а точнее её температура. Кофе нельзя заливать кипятком (100 градусов), ведь тогда ваш напиток может потерять свой настоящий вкус и аромат.
Эксперты говорят, что самой оптимальной температурой воды для приготовления кофе является 90-95 градусов. Сейчас мы разберемся, почему нельзя заливать кипятком кофе разного вида и как его приготовить правильно.