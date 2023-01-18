Посольство России в Швеции признало, что Крым - это Украина 4 18.01.2023, 10:01

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Опубликована карта.

Сотрудники посольства РФ в Швеции опубликовали географическую карту Европы, на которой признали, что Крым - это территория Украины. Также там нет ни намека на аннексию украинских территорий Россией - карта соответствует стандартам 1991 года.

Публикация российского посольства в Twitter посвящена ценам на топливо в России и странах коллективного Запада.

После того, как аудитория посольства РФ обратила внимание на географию, финансовый вопрос был отодвинут на второе место. Большинство пользователей обрадовало, что представительство страны-агрессора потихоньку начинает «сдавать назад» в своих имперских амбициях.

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