закрыть
18 января 2023, среда, 11:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белоруска купила в Сети кофту за 250 рублей, а ей прислали брюки в 50 раз дешевле

4
  • 18.01.2023, 10:04
  • 3,842
Белоруска купила в Сети кофту за 250 рублей, а ей прислали брюки в 50 раз дешевле
иллюстрационное фото

Скандальный случай произошел в Лиде.

Жительница Лиды пожаловалась в милицию на свою интернет-покупку: вместо обещанной кофты продавец прислал ей поношенные брюки. Подробности истории рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.

Девушка увидела на одной из торговых интернет-площадок объявление о продаже кофты известного бренда. В описании было указано о новом состоянии вещи, за которую продавец просил 250 белорусских рублей. Договорившись о покупке, лидчанка расплатилась на почте и забрала посылку. Увидев приобретенный товар, девушка была удивлена и расстроена. Во-первых, продавец вместо кофты прислал брюки. Во-вторых, внешний вид указывал на то, что они совсем не новые.

Покупательница снова написала продавцу, но после высказывания своих претензий по поводу полученного товара он ее просто заблокировал.

В рамках проверки, которую по заявлению потерпевшей проводил Лидский РОВД, в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области была назначена судебная товароведческая экспертиза.

По результатам проведенного исследования остаточная стоимость предоставленных на исследование брюк составила 4,94 рубля, тогда как девушка заплатила за покупку в 50 раз больше.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Что задумал Герасимов
Что задумал Герасимов Игаль Левин
Выдающихся полководцев Путину не найти
Выдающихся полководцев Путину не найти Борис Соколов
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей Артем Черников
Корова в переходе
Корова в переходе Ирина Халип