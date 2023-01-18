Белоруска купила в Сети кофту за 250 рублей, а ей прислали брюки в 50 раз дешевле 4 18.01.2023, 10:04

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иллюстрационное фото

Скандальный случай произошел в Лиде.

Жительница Лиды пожаловалась в милицию на свою интернет-покупку: вместо обещанной кофты продавец прислал ей поношенные брюки. Подробности истории рассказали в Госкомитете судебных экспертиз.

Девушка увидела на одной из торговых интернет-площадок объявление о продаже кофты известного бренда. В описании было указано о новом состоянии вещи, за которую продавец просил 250 белорусских рублей. Договорившись о покупке, лидчанка расплатилась на почте и забрала посылку. Увидев приобретенный товар, девушка была удивлена и расстроена. Во-первых, продавец вместо кофты прислал брюки. Во-вторых, внешний вид указывал на то, что они совсем не новые.

Покупательница снова написала продавцу, но после высказывания своих претензий по поводу полученного товара он ее просто заблокировал.

В рамках проверки, которую по заявлению потерпевшей проводил Лидский РОВД, в управление Государственного комитета судебных экспертиз по Гродненской области была назначена судебная товароведческая экспертиза.

По результатам проведенного исследования остаточная стоимость предоставленных на исследование брюк составила 4,94 рубля, тогда как девушка заплатила за покупку в 50 раз больше.

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