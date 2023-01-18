Паника в двух областях РФ: из Украины сбежал солдат с автоматом и гранатами 3 18.01.2023, 10:30

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Дезертира ищут под Липецком и Воронежем.

В Воронежской и Липецкой областях РФ разыскивают дезертира, сбежавшего с войны в Украине. Оккупант вооружен.

Как сообщает Телеграм-канал «База», мужчину зовут Дмитрий Перов. Ему 31 год. Он самовольно покинул зону так называемой «спецоперации» 13 января.

Через несколько дней оккупант появился у матери, но потом уехал в неизвестном направлении.

«При себе у него может быть автомат с пятью магазинами и несколько гранат. В настоящее время ведутся его поиски», - говорится в сообщении.

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