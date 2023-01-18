«Путин ругается страшными словами» 11 18.01.2023, 10:42

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Глава РФ не контролирует себя на совещаниях в Кремле по вопросам войны с Украиной.

Российский журналист и политический обозреватель Евгений Киселев пролил свет на происходящее в Кремле. По его словам, некоторые люди, более информированные, чем он, рассказывают ему о том, что иногда происходит в Москве.

«Говорят, что Путин ругается страшными словами, матерится и орет на подчиненных, когда они ему начинают возражать и осторожно предлагают какие-то альтернативные варианты решения проблем. Когда говорят, что, может, нам надо начинать хотя бы переходить к размышлениям о выводе войск или о том, чтобы как-то сворачивать кампанию или пытаться договариваться, предлагать какие-то уступки, то он орет, топает ногами и жутко матерится», – рассказал эксперт в интервью Дмитрию Гордону на YouTube-канале «В гостях у Гордона».

Также Киселев после удивленного взгляда собеседника отметил, что Путин действительно склонен к подобным взрывам эмоций, но умеет их сдерживать на публике.

«Вспомните, сколько раз с ним это случалось. Ну, например, такое часто бывало на пресс-конференциях в первые годы его пребывания у власти на посту президента, когда еще была практика выступлений перед иностранной прессой во время его зарубежных визитов. И всегда кто-то из иностранных корреспондентов задавал какой-нибудь вредный вопрос. Я помню, как французский журналист спросил его о нарушении массовых прав человека в ходе боевых действий в Чечне, и Путин в ответ порекомендовал ему приехать в Россию, принять ислам, сделать обрезание и сказал, что «у нас есть специалисты, которые вам так сделают обрезание, что ничего не останется». При этом нужно было видеть его лицо. Нужно было видеть эти злые волчьи глаза", – поделился воспоминанием журналист.

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