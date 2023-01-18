В Бресте начался суд над политзаключенной Дарьей Лосик 1 18.01.2023, 10:54

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Дарья Лосик

Ей грозит до семи лет лишения свободы.

В Брестском областном суде 18 января начинают рассматривать уголовное дело против Дарьи Лосик — жены политзаключенного Игоря Лосика. Судебный процесс ведет судья Николай Григорович. Дарью обвиняют по ст. 361-4 Уголовного кодекса за интервью про мужа телеканалу «Белсат» весной 2022 года, «в котором она позиционировала себя как жену политзаключенного». Сегодня ровно три месяца, как политзаключенную удерживают за решеткой. В заключении на Дарью оказывается давление — вес посылок засчитывают в общий вес передач, а также блокируют переписку. «Вясна» рассказывает, в чем обвиняют Дарью Лосик и как власти преследуют семью политзаключенных уже два с половиной года.

В чем обвиняют Дарью Лосик

Дарью задержали утром 18 октября после обыска в квартире. Силовики пришли домой к семье Лосик в 8 утра, сама Дарья с четырехлетней дочерью Паулиной еще спала. Дарье дали позвонить родителям, мать девушки вскоре приехала на место, но ее даже не пустили в квартиру, только потом отдали бумажку о проведении обыска. После задержания Дарью повезли в Брест и поместили в СИЗО-7.

Лосик предъявили обвинение по ч.1 ст. 361-4 Уголовного кодекса («содействие экстремистской деятельности»).

Согласно материалам дела, Дарья дала интервью «Белсату», который с 3 ноября 2021 года был признан властями «экстремистским формированием». В интервью Дарья якобы «позиционировала себя как жену политзаключенного, а также дала личную негативную оценку государственным органам, к компетенции которых отнесено осуществление уголовного преследования и правосудия. При этом сообщила, что ее супруг не совершал уголовно наказуемых деяний и осужден незаконно. Призывала родственников других осужденных взять с нее пример». Ей грозит до семи лет лишения свободы.

Преследование семьи Лосик и давление в заключении

Журналиста «Радыё Свабода» и администратора телеграм-канала «Беларусь головного мозга» Игоря Лосика задержали 25 июня 2020 года — еще перед президентскими выборами и массовыми протестами в Беларуси. С Дарьей он познакомился в 2009 году — через переписку во «ВКонтакте». Женились они еще студентами. В семье растет маленькая дочь Паулина.

Когда в декабре 2020 года Игорю Лосику предъявили новое обвинение по п. 13 ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса — «подготовка к участию в массовых беспорядках», то в знак протеста он объявил голодовку, которую продержал 42 дня. Дарья в знак солидарности с мужем также объявила голодовку.

14 декабря 2021 года Игоря Лосика приговорили к 15 годам колонии в условиях усиленного режима. В июне 2022 года Игорь был этапирован в новополоцкую колонию № 1. В скором времени КГБ внес Игоря в список лиц, «причастных к террористической деятельности». На имущество семьи Лосик (в том числе на пианино, бытовую технику и мебель) в июле 2022 года был наложен арест.

Сразу по прибытии в колонию администрация стала оказывать на Игоря давление. Его поставили на профучет как «склонного к суициду и членовредительству», а также как «склонного к экстремизму и другим деструктивным действиям». Кроме этого, Игорю сделали выговор за то, что он плохо побрился. Также в июле сообщалось, что ему нельзя заниматься спортом, спят политзаключенные только на втором ярусе «шконок», при этом в комнате постоянно горит свет, что мешает спать ночью.

На Дарью в заключении также оказывается давление. Администрация брестского СИЗО-7 засчитывает вес посылок для девушки в общий вес передач, хотя обычно заключенным можно передавать 30 кг передачи в месяц и дополнительно присылать неограниченное количество посылок весом 50 кг. Письма от Дарьи почти не доходят — только родственникам.

В письмах родным Игорь пишет, что очень волнуется за жену и просит как можно больше писать о ней. Поскольку, пока Дарья в СИЗО, а муж в колонии, переписка между ними запрещена.

Адрес для поддержки Дарьи: СИЗО-7, 224030, Брест, Советских пограничников, 37.

Дарье Александровне Лосик.

Адрес для поддержки Игоря: ИК № 1, 211440, Новополоцк, Техническая, 8.

Игорю Александровичу Лосику.

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