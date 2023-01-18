«Пригожин проснется, а его голова в тумбочке» 5 18.01.2023, 11:00

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Евгений Пригожин

Главарь ЧВК «Вагнера» настроил против себя российских силовиков и олигархов.

Алексей Арестович, уволившийся с поста внештатного советника главы ОП Украины, в интервью изданию «Гордон» рассказал об участи, которая ждет повара Путина после того, как он выполнит свои задачи и станет ненужным диктатору.

Пока с помощью него президент РФ показывает всем: «Вы хотите, чтобы меня не было? Вы хотите, чтобы Пригожин пришел к власти?»

Он выполняет роль «пугала» для Запада и российских олигархов, обороты которых «крышует» сам Кремль. Не будет Путина как арбитра – будут судить. Пригожин и Ко, быстро разберутся с имуществом бизнесменов.

Арестович поделился мнением о дальнейших перспективах главаря «Вагнера».

«Участь его печальна. Он слишком пахнет мертвечиной», - считает экс-советник ОП.

Он держится на виду и зверствует, пока выгоден Путину. Никакое лидерство в РФ ему не светит.

«Когда он отыграет свою роль, Пригожина не будет в том или ином варианте... Коллектив олигархов либо силовиков поставят на нем точку очень быстро», - пояснил Арестович.

Пока он с «вагнеровцами» нужен, чтобы делать грязную, кровавую работу не только в России, но и за рубежом.

«При всем пригожинском этом «Вагнере», гоноре и прочем, если ФСБ не захочет, он проснется, а его голова в тумбочке», - заключает бывший советник Андрея Ермака.

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