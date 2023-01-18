Ученые раскрыли тайну образования подводной «Дороги Бимини» 18.01.2023, 11:03

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Предполагалось, что она является частью затерянной Атлантиды.

У побережья Северного Бимини на Багамах находится увлекательный объект — в 6 метрах под одой расположилась геологическая структура, которая чрезвычайно похожа на древнюю давно затопленную мощенную дорогу длиной 457 метров, пишет IFL Science (перевод - «Фокус»).

Эта подводная дорога не является чем-то новым — она была открыта подводными археологами Джозефом Мэнсоном Валентайном, Жаком Майолем и Робертом Анговом еще в 1968 году. С тех пор многие исследователи предположили, что у берегов Бимини сохранились остатки древней цивилизации Атлантиды.

Однако в действительности ничего общего с Атлантидой этот «подводный путь» не имеет. Впрочем, исследователи уверены, что ее реальная история возникновения может быть куда более увлекательной.

Бимини Роуд, или как ее еще называют стена Бимини, представляет собой дорогу из больших угловатых блоков пляжного камня длиной около 4 метров каждый. Подводная дорога проходит параллельно двум меньшим дорожкам, а в конце аккуратно изгибается, образуя некий крюк. Любопытно, что блоки, из которых состоит Бимини Роуд лежат чрезвычайно упорядочено рядом друг с другом вдоль орского дна и выглядят так, будто когда-то они были созданы человеком и имели ровные углы, которые со временем сгладил естественная эрозия.

Однако исследователи полагают, что на самом подводная дорога некогда была скалой, которая оказалась в результате повышения уровня моря. Ученые полагают, что некогда большой пласт скалы разбился на осколки, которые мы и видим сегодня.

Предполагается, что Бимини Роуд представляет собой хорошо «сцементированную» осадочную породу, которая достаточно быстро сформировалась из смеси материалов. Исследователи отмечают, что скалы, которые образовали подводную дорогу состоят из мелких грязевых комочков (пелоидов), песка, фрагментов раковин, останков кембрийских простейших и кодиевых водорослей.

Еще в 1978 году ученые из факультета геологии Университета Майами использовали радиоуглеродное датирования для оценки образцов пород, из которых состоит Бимини Роуд — находки предполагают, что дорога была образована около 2000 лет назад. Сегодня исследователи также используют эти данные, чтобы исключить какие-либо ассоциации с Атлантидой, которая предположительно затонула около 12 тысяч лет назад.

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