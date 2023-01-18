Найден высокопоставленный кадыровец, руководивший карательными рейдами на Луганщине 18.01.2023, 11:12

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Оккупант скрывал свое настоящее имя под позывным «Лобзик».

Украинские правоохранители идентифицировали главаря «кадыровцев», который руководил «карательными рейдами» оккупантов на Луганщине.

Как сообщает Служба безопасности Украины, установлено, что он возглавлял одно из подразделений быстрого реагирования «Ахмат» Росгвардии в Чеченской республике и скрывал свое настоящее имя под позывным «Лобзик.

«Благодаря проведенным следователям и оперативным мероприятиям СБУ выяснила учредительные данные этого лица. Во время оккупации поселка Макеевка Сватовского района рашист организовывал похищения и пытки местных жителей. Таким образом захватчики пытались запугать людей и подавить движение сопротивления в регионе», - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 12 апреля прошлого года семь «кадыровцев» под его руководством ворвались в дом местной жительницы под видом «зачистки населенного пункта.

Во время «налета» злоумышленники похитили из квартиры потерпевшей мобильные телефоны, бытовую технику и деньги, а саму женщину связали и увезли в помещение поселкового гимназии, где враг устроил бойню.

Там от нее требовали «признаний» в деятельности в пользу украинских войск.

В частности, к женщине применяли электроток и били металлопластиковой трубой, а впоследствии несколько часов держали прикованной наручниками к батарее.

«Поздно вечером «кадыровцы» отпустили потерпевшую домой, но под угрозой убийства требовали предоставить им персональную информацию о жителях общины. Однако женщине удалось выбраться из временно оккупированного поселка на подконтрольную украинской власти территорию», - рассказали в СБУ.

Отмечается, что после освобождения населенного пункта сотрудники СБУ собрали доказательства вины вожака оккупационного группировки и его подчиненных.

В частности, задокументирован факт причастности командира подразделения и его подчиненных к совершению преступления. Опрошены свидетели, получены ксерокопии личных документов злоумышленника, установлено его нынешнее место пребывания.

По оперативным данным, в настоящее время военный преступник находится во временно захваченном Энергодаре, где командует вражеской группой «Ахмат-нефтеполк».

«На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с гражданским населением и другие нарушения законов и обычаев войны, совершенные по предварительному сговору группой лиц, а также отдача приказа о совершении таких действий). Продолжаются комплексные мероприятия по привлечению рашиста к ответственности за преступления против Украины», - добавили в СБУ.

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