«Вчера получила зарплату, а сегодня на балансе ноль» 3 18.01.2023, 11:15

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Белоруска хотела снять жилье, но стала жертвой мошенников.

В Intex-press обратилась жительница Барановичей Кристина. Она рассказала, что стала жертвой мошенничества в сфере аренды квартир и в одночасье лишилась всех денег на банковской карте. Свою историю девушка пожелала предать огласке, чтобы другие не попали в такую же ловушку.

По словам Кристины, месяц назад она начала поиски однокомнатной квартиры. В интернете наткнулась на подходящий вариант и решила связаться с хозяйкой.

– Аккуратная «однушка», которая мне приглянулась на одном из сайтов объявлений, находилась по адресу: Советская, 115. По описанию меня все устраивало, – рассказывает горожанка. – Общение с хозяйкой велось в мессенджере. Она представилась Анной, ответила на все мои вопросы в подробностях. Только сейчас я понимаю, что мило общаясь, мошенница меня просто «подсаживала на крючок». А на тот момент не было абсолютно никаких сомнений в том, что что-то может пойти не так.

Арендодатель, отмечает Кристина, во всех подробностях рассказала о жилье, но при этом подчеркнула, что данную квартиру рассматривают и другие люди, поэтому вопрос «нужно решать быстро».

С заселением в квартиру должна была помочь сестра Анны, так как сама она якобы проживала не в Беларуси.

– Я на тот момент находилась в больнице, и Анна предложила мне забронировать жилье, внеся предоплату за полный месяц проживания в размере 260 рублей. Я согласилась, – вспоминает Кристина.

От Анны пришел снимок паспорта и реквизиты счета, на который Кристина перевела указанную сумму.

– А спустя короткое время от нее пришло сообщение: «Извините, оказывается моя сестра уже сдала квартиру. Я об этом не знала», – рассказывает горожанка. – Анна всячески передо мной извинялась, просила прощения за неудобства, писала, что готова вернуть мне всю сумму денег, которую я отправила, но просила немного подождать. Уверяла, что ждет, пока ее муж придет с работы, и уже он отправит мне деньги через какой-то специальный иностранный сервис. А потом прислала и ссылку на него.

Кристина отмечает, что ранее никогда не переходила по неизвестным ссылкам, но желание вернуть свои деньги взяло верх. Сайт, на который она «перешла», не вызвал у девушки никаких подозрений. По ее словам, все выглядело так, словно это «настоящий, официальный интернет-ресурс». Тем более, что в появившемся окне была надпись: «к возврату 260 рублей» – ровно та сумма, которую ей должны были вернуть.

– Необходимо было ввести данные своей банковской карты, что в последствии оказалось фатальной ошибкой. Как только я их ввела, с баланса исчезли все средства – 721рубль. Тогда-то я и осознала, что стала жертвой мошенников! Только вчера я получила зарплату, а сегодня на балансе ноль! – эмоционально рассказывает Кристина. – Я пыталась узнать у Анны, в чем дело, а она спокойно отвечала, что, скорее всего, произошел сбой в системе. Пыталась меня успокоить и уверяла, что все в порядке.

По словам горожанки, она позвонила в банк и заблокировала свою карту, а затем обратилась в правоохранительные органы, написала заявление, предоставила снимки переписки с мошенницей и чеки со списанными с баланса ее счета средствами.

– Мне пояснили, что отследить мошенников, которые списывают деньги с помощью электронных переводов, не просто, а арендодателя Анны, вероятно, не существует в природе. Но пообещали, что будут искать, – отмечает Кристина. – Я прекрасно знаю, что сейчас очень много мошенников, пытающихся «развести» людей. Но все выглядело очень правдоподобно и внушало доверие… Так или иначе, но в произошедшем я виню только себя: стоило быть более бдительной. Понимаю, что своих денег я, скорее всего, не увижу. Я просто хочу, чтобы моей ошибке не последовали другие.

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