Убегали, бросая оружие: ВСУ ликвидировали 100 «элитных» россиян в Луганской области 18.01.2023, 11:23

3,220

Оккупантов разбили в направлении Сватово и Кременной.

За сутки украинские военные уничтожили 100 российских военных на Луганском направлении. При этом те оказались спецназовцами, а не обычными мобилизованными, но их «статус» не помешал им убегать, оставляя даже оружие и раненых.

Об этом говорится в заявлении главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

«Они (оккупанты, - ред.) постоянно подвозят резервы на Сватовское и Кременское направление. Я только что вернулся с передовой и собственными глазами видел разбитых орков. И кстати, за сутки у них потери 100 личного состава и несколько единиц тяжелой техники. При чем этот личный состав это были не обычные «мобики», а спецназовцы, ВДВшники, которые убегали, бросив оружие и раненых», - рассказал он.

По данным Гайдая, у Белогоровки ситуация тяжелая, но стабильная.

«Силы обороны держат оборону. И постоянно отражают все попытки врага продвигаться. Они постоянно эту территорию обстреливают - и танками, и артой, и самолетами даже пытаются наносить поражение», - говорит он.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».