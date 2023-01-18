Для белорусов значительно подорожали летние туры в Турцию и Египет 18.01.2023, 11:29

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При этом в самой Турции сейчас обсуждают идею отказаться от системы «все включено».

Год только начался, но белорусский турбизнес уже предлагает раннее бронирование на лето

2023 года. Уже сейчас понятно, что цены по сравнению с 2022 годом станут еще больше, пишет «Комсомолка».

Так, самые дешевые туры в Турцию на середину июня 2023 с вылетом из Минска на неделю для двоих в двухзвездочный отель начинаются от $1335. 4 звезды будут стоить от $1650. Это практически на 30% выше по сравнению с 2022 годом. Что касается пятизвездочных отелей – они подорожали еще выше, на 40% и начинаются от $1900.

Правда, по раннему бронированию у туристов есть широкая возможность выбора и можно получить рассрочку платежа, вплоть до 10% от стоимости тура в первый платеж. Кроме того, во время раннего бронирования можно получить хорошую скидку в некоторые отели.

При этом в самой Турции сейчас обсуждают идею отказаться от любимой туристами системы «все включено» в пользу полупансиона, чтобы сэкономить. А еще с 1 апреля 2023-го в Турции подорожают как минимум на 100% входные билеты во многие музеи и достопримечательности, находящиеся в ведении Министерства культуры и туризма.

Что касается Египта, летать в эту африканскую страну можно из Минска круглый год – правда, сейчас время в полете существенно выросло из составляет 9 часов из-за войны в Украине.

Неделя в пятизвездочном отеле в Шарм-Эль-Шейхе или Хургаде обойдется на человека в $920 и выше, отель 4 звезды будет стоить от $560. Это до 20% дороже, чем в прошлом году. Вызвано это прежде всего ограничениями по полетам над территорией других государств и отказа от этого направления некоторых перевозчиков.

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