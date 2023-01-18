Астрономы получили сигнал из галактики в 8,8 миллиардах световых лет 18.01.2023, 11:50

Радиотелескоп в Индии уловил самый далекий из когда-либо обнаруженных сигналов из глубокого космоса.

Группа ученых использовали радиотелескоп Giant Metrewave Radio Telescope, который находится в Индии, чтобы получить самый далекий радиосигнал из космоса. Он пришел из настолько далекой галактики, что до этого с таких далеких расстояний ученые никогда не фиксировали радиосигналов. Новое исследование дает надежду на то, что тайны ранней Вселенной можно раскрыть с помощью существующих у человечества технологий, пишет Forbes (перевод - «Фокус»).

Астрономам удалось получить сигнал из галактики под названием SDSSJ0826+5630, которая находится на невероятно далеком расстоянии от нас – 8,8 млрд световых лет. Галактика выпустила этот сигнал, когда Вселенной было всего 4,9 миллиарда лет, но поскольку она постоянно расширяется, то сигналу потребовалось 8,8 миллиарда лет, чтобы его зафиксировал индийский радиотелескоп.

Получение сигнала от такой далекой галактики означает, что она существует намного ближе к моменту рождения Вселенной или Большому Взрыву, чем любая другая галактика, которую ранее находили с помощью радиотелескопов. То есть подобный сигнал ученые зафиксировали впервые.

По словам Арнаба Чакраборти из Университета Макгилла, Канада, галактики излучают разные виды сигналов, но именно такой сигнал ученые ранее фиксировали только исходящий от намного более близких к нам галактик. Например, предыдущим рекордом было получение подобного радиосигнала от галактики на расстоянии в 4,4 млрд световых лет от нас.

По словам ученых, новое достижение в радиоастрономии дает возможность получить больше данных о ранней Вселенной, возраст которой оценивается в больше, чем 13,7 млрд лет. Ученые использовали радиотелескоп Giant Metrewave Radio Telescope, чтобы уловить радиосигнал из очень далекой галактики на определенной длине волны, а именно в 21 см.

Чтобы получить такой сигнал ученые использовали известный метод в астрономии, который называется гравитационным линзированием. Он состоит в том, что обнаружить очень далекие объекты в космосе можно с помощью другого массивного объекта, например, огромной галактики, которая находится между галактикой, которую ищут астрономы и Землей. Свет исходящий от более далекого объекта искривляется и усиливается таким более близким к нам объектом и в данном случае произошло усиление в 30 раз. Благодаря этому радиотелескоп смог уловить этот сигнал.

По словам ученых, любые радиосигналы становятся более слабыми, чем дальше галактика находится от Земли. Поэтому их достаточно трудно уловить современным радиотелескопам. Но новый научный прорыв доказывает, что исследование очень далеких от нашей планеты галактик с помощью существующих технологий все же возможен.

То есть наблюдать за галактика из ранней Вселенной можно с помощью существующих низкочастотных радиотелескопов. По словам Чакраборти, подобные исследования помогут понять из чего состоят галактики на невероятно далеких расстояниях от Земли.

Суть радиоастрономии состоит в том, что астрономы изучают космос на радиочастотах, ведь галактики, звезды и другие космические объекты излучает световые волны.

Видимый свет является электромагнитным излучением, так же, как и радиоволны, гамма-излучение, рентгеновское и инфракрасное излучение. Поэтому, чтобы получить полное понимание того, что происходит в космосе, ученые используют радиотелескопы для обнаружения и усиления радиоволн из космоса.

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