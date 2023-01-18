Какие блюда белорусы могут приготовить за два рубля 4 18.01.2023, 11:59

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Журналисты провели необычный эксперимент.

Давайте начнем с признания: идея «готовим на 2 рубля» не моя, ее подсказали мне видео из TikTok (там все начиналось с «готовим на 50 российских рублей / 50 гривен»), пишет корреспондент Onliner.by. Участвовать в таком челлендже проще летом, когда овощи стоят совсем дешево. Тем не менее я попыталась. Эксперимент показал, что на 2 рубля вполне можно пообедать или поужинать.

Продукты я старалась покупать не самые дешевые, а выбирала лучшее из максимально бюджетного. В цене блюд не учитывала масло для смазывания сковороды, соль и специи. Некоторые продукты пришлось брать упаковками, ведь купить в магазине 1 столовую ложку сметаны, согласитесь, сложно.

Начинаю с самого простого.

Французский хот-дог с квашеной капустой

Продукты:

Сосиска — 53 копейки.

Булочка для хот-дога — 48 копеек.

Квашеная капуста с клюквой — 30 копеек.

Кетчуп — 30 копеек.

Итого — 1,61 рубля. А сколько вы платите за хот-доги на заправке?

Булочки мне пришлось брать упаковкой за 1,93 рубля, в ней четыре штуки. Кетчуп нашелся дома, а вообще, его упаковка стоит 4,05 рубля.

Хот-дог как хот-дог. Квашеная капуста из магазина не похожа на ту, которую делают родители, увы. Зато во рту приятно лопаются шарики клюквы.

Но кто это ест хот-доги на обед или ужин? Тем более их не возьмешь в ссобойку, ведь остывшая и вновь подогретая сосиска совсем невкусная, а булка размокает от кетчупа и становится похожей на губку для мытья посуды. Перейдем к блюдам посерьезнее.

Минтай «Повседневный» с рисом и стручковой фасолью

Продукты:

Минтай — 85 копеек.

Рис — 48 копеек.

Стручковая фасоль — 39 копеек.

Итого — 1,72 рубля. В большинстве магазинов с 2 рублями в рыбном отделе делать нечего. Рыба стоит от 8 рублей за килограмм, каждая весит от 350—400 граммов — слишком дорого для моего бюджета. Но надо искать! Я нашла мороженого минтая, нарезанного кусочками. Мне взвесили два куска — на 85 копеек. Отдельный плюс — кассы самообслуживания: никакая кассирша не посмотрит на вас косо за 30-граммовые овощи в пакете. Упаковкой пришлось брать только рис (2,39 рубля), хотя я знаю, что есть магазины, где даже крупы можно покупать буквально по 50 граммов.

Когда я была маленькая, мама часто жарила минтая в кляре. Это было для меня детской травмой, потому что кости минтая напоминали мне кошачьи усики. С тех пор я ненавижу любые блюда в кляре, поэтому так делать не будем. У меня обычный жареный минтай без излишеств (и без кошачьих усиков, кости я отрезала заранее).

Получается вроде красиво, но диетолог сказал бы, что здесь не хватает полезных жиров. Можно было бы плюхнуть в кашу кусок сливочного масла. Полезная еда может быть недорогой.

Муж съел. Сказал, что ему очень не хватало майонеза, а вообще норм.

Кстати, если вы погуглите «дешевые блюда», то наткнетесь на множество рецептов из минтая. То есть это самая дешевая рыба? Не совсем. Я нашла еще дешевле, об этом вы узнаете чуть позже.

Куриное бедро «Особое» с макаронами

Продукты:

Куриное бедро — 1 рубль 41 копейка.

Макароны — 39 копеек.

Итого — 2 рубля. Согласно моей первоначальной идее, к курице с макаронами нужно было добавить салат из свежей капусты. Однако бедро оказалось слишком крупным (хотя для меня искали самое маленькое), поэтому салат в мой двухрублевый бюджет уже не уместился. Хотите сэкономить — берите голени, они точно будут меньше.

Макароны я сначала нашла по 2,99 рубля за пачку на акции (5,98 рубля за килограмм), и оказалось, что это макароны группы B — даже не знала, что их до сих пор продают в крупных супермаркетах. Зато в другом магазине продавались макароны группы A по 1,34 рубля за пачку на акции (3,35 рубля за килограмм).

Макароны я сварила, курицу запекла в духовке. Если убрать с курицы шкурку и добавить овощей, то вполне зожная еда.

Что сказать о курице с макаронами, кроме того, что это обычная вкусная еда? А ведь в ресторанах «Мы открыты» даже маленькая картошка фри стоит дороже моего блюда.

Карась «Сливочный», запеченный в духовке со сметаной

Продукты:

Замороженный карась — 1 рубль.

Сметана — 94 копейки.

Перловая каша — 6 копеек.

Итого — 2 рубля. Иногда дешевая рыба выглядит так, словно она умерла насильственной смертью: ее тело изогнуто так, будто она активно сопротивлялась (вы посмотрите, как выглядит несчастный замороженный хек). Этот мороженый карась — невероятный красавчик. Помните мем про кота? Это как раз про моего карася: 1 рубль за такого — это слишком мало. Килограмм стоит всего 3 рубля! Он еще и называется красиво: «карась серебристый». Перловка, кстати, невероятно дешевая каша, обратите на это внимание.

Блюдо отнимает больше сил, чем я рассчитывала. Сначала ждешь, когда оттает карась, потом чистишь его. Потом моешь стены.

У меня совсем простой соус: сметана и соль. В рецептах рекомендуют добавлять кинзу или петрушку, а если можете себе позволить, то еще и лимончик. Я не могу: бюджет ограничен.

Перловка варится 40 минут, рыба запекается 50. Ох…

Рыбка очень костлявая, особенно на фоне моих любимых стейков из форели. Но ведь это рыба за 60 рублей обязана быть удобной для поедания — а карась за рубль никому ничем не обязан. Зато полезно. Лучше бы пожарила. Ради интереса погуглила и узнала: карась входит в топ самых костлявых рыб.

Кефирная пицца «Диабло»

Продукты:

Кефир — 18 копеек.

Мука — 34 копейки.

Яйцо — 28 копеек.

Половина чайной ложки подсолнечного масла.

Колбаса — 29 копеек.

Томат — 63 копейки.

Плавленый сырок — 36 копеек.

Кетчуп — 30 копеек.

Итого — 2,36 рубля. В магазине я попросила самый маленький из возможных кусочков колбасы. Продавец спокойно отрезала кругляш, который идеально лег бы на кусочек батона. Но у меня пицца. Колбаса стоила 6,66 рубля за килограмм — отсюда и название блюда.

Чтобы вы не сошли с ума во время раскатывания теста, делюсь лайфхаком своей мамы: смажьте руки растительным маслом. Лайфхак от меня: плавленый сырок в некоторых блюдах очень хорош, лучше полутвердого сыра.

Моя пицца выглядит немного убого, и все же она вкусная. «Только я бы добавил майонез», — сказал мужчина.

Добавить майонез — и получится ностальгическая пицца из «Хутка-смачна».

Сырники «Космические» с вишневым йогуртом

Продукты:

Творог — 70 копеек.

Яйцо — 28 копеек.

Сметана — 18 копеек.

Сахар — 4 копейки.

Мука — 41 копейка.

Вишневый йогурт — 87 копеек.

Итого — 2,48 рубля (1,61 — сырники, 0,87 — йогурт). Как-то я забежала поболтать домой к девушке, которая занималась кулинарным шоу. Она как раз готовила сырники (это я удачно зашла). Будучи прошаренным человеком, она полила сырники не сметаной, а ягодным йогуртом и потерла сверху шоколадку.

Для меня стало неожиданностью, что если поменять сметану в сырниках на ягодный йогурт, то вкус станет немного другим. Вот вы когда-нибудь поливали сырники ягодным йогуртом? У сметаны слишком насыщенный кисло-сливочный вкус, у варенья обычно перебор по сахару, в йогурте же баланс.

Знаете, как приготовить сырники с минимальным количеством муки? Самое сложное — слепить шарики, ведь творожная основа липнет к рукам. Секрет: перед лепкой каждого сырника нужно намочить руки. Если готовите десять сырников, то мочите руки десять раз. А еще пшеничную муку можно заменить на гречневую — будет еще вкуснее.

Сырники «Космические» готовятся так же, как и обычные (другое их название — «Инстаграмные»). В качестве шоколадной крошки я утащила конфету из новогоднего подарка своего ребенка. Не хватает листика мяты. На 2 рубля получается два сырника.

Конфеты на палочке «Янтарная сладость»

Продукты:

Сахар — 37 копеек.

Итого — 0,37 рубля (и еще 0,06 на спички).

У нас с сестрой было детство с минимальным количеством сахара (наверное, поэтому мы были такими худыми). Когда мы чуть повзрослели, сестра узнала, что можно растопить на сковороде сахар и наделать леденцов. Бабушка не разрешала нам «портить сковородки», поэтому однажды мы отобрали у кота миску (старую консервную банку) и стали варить карамель в ней. Эх, детство было замечательное!..

Леденцы получаются такими же вкусными, как и 25 лет назад.

Теперь я смотрю на 2 рубля другими глазами, с уважением. Оказывается, на эти деньги можно полноценно поесть, приготовив полезную (или не очень) еду. У меня уже не хватило сил, но в планах была еще готовка запеченных картофелин с куриным паштетом и капустного пирога.

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