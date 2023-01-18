В Беларуси действуют новые тарифы на электроэнергию и газ 4 18.01.2023, 12:05

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«Жировки» станут еще тяжелее.

В Беларуси с 1 января начали действовать новые цены на коммунальные услуги. Все тарифы указаны в постановлении совмина №952 от 30 декабря 2022 года.

Тарифы на электроэнергию

(1 кВт), рублей:

- 1-ставочный тариф — 0,2459,

- 1-ставочный тариф в домах с электрическими плитами — 0,209.

Дифференцированный тариф по двум временным периодам:

- с 22.00 до 17.00 — 0,1721;

- с 17.00 до 22.00 — 0,4918.

Тарифы на газ

Газ природный, цена в рублях:

о счётчикам если есть индивидуальные газовые отопительные приборы:

- с 1 января по 31 мая включительно — 0,1993 за кубометр,

- с 1 июня по 31 декабря включительно — 0,2062 за кубометр,

- если нет индивидуальных газовых отопительных приборов — 0,5477 за кубометр;

без счётчиков:

- при наличии только газовой плиты — 4,38 с одного проживающего в месяц,

- при наличии газовой плиты и газового водонагревателя — 12,6 с одного проживающего в месяц.

Баллон сжиженного газа 21 кг — 22,05 рубля.

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