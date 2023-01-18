Падение вертолета в Броварах: количество жертв возросло 2 18.01.2023, 12:13

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Трое из них - дети.

Выросло количество жертв после падения вертолета на детский сад в Броварах под Киевом.

Об этом сообщили в МВД Украины.

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«Количество жертв в результате падения вертолета в Броварах возросло до 18 человек. Среди погибших - трое детей. Ранения получили - 26 человек (12 детей)», - говорится в сообщении.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба также сообщает, что количество жертв возросло.

"По состоянию на 10.30 - 18 погибших, в том числе 3 детей. Известно о 29 раненых, среди которых - 15 детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. На месте работают все оперативные службы", - говорится в сообщении.

Как сообщал сайт Charter97.org, в результате авиакатастрофы погибло руководство МВД.

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