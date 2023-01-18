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В Беларуси заметили увеличение активности авиации

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  • 18.01.2023, 12:17
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В Беларуси заметили увеличение активности авиации

Свозят боеприпасы и снаряжение?

В Беларуси отмечается повышение активности авиации. При этом на аэродромы продолжают прибывать самолеты из РФ, которые могут свозить боеприпасы или снаряжение. Об этом сообщают белорусские мониторинговые группы.

- Зафиксировано небольшое увеличение авиаактивности. 17 января проходили тренировки самолетов ВВС РБ на аэродромах «Барановичи», «Лида» и «Мачулищи», - говорится в сообщениях.

Кроме того, на аэродром «Барановичи» из РФ прилетали два военно-транспортных самолета:

- 13:30 прилетел Ан-12 ВКС РФ (RF-93586) из Иваново. Известно, что самолет привез какой-то груз и в 15:25 улетел обратно в Иваново.

- 14:20 прилетел Ан-26 ВКС РФ (RF-90319) и улетел в 15:50 в Громово (Ленинградская область, РФ).

Напомним, что 16 января в Беларуси стартовали совместные с Россией авиационные учения.

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