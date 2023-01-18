Белорусский стоматолог сказала, когда можно иметь одну зубную щетку на семью 2 18.01.2023, 12:23

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Важно часто менять насадки.

Электрические зубные щетки, которые массово вошли в обиход белорусов лет 10-15 назад, согласно большинству исследований, - наиболее эффективны для удаления налета. Чтобы сэкономить можно завести одну такую щетку – ультразвуковую или звуковую - для целой семьи. Об этом рассказала стоматолог-терапевт медицинского центра «Нордин» Наталья Грицкевич.

По ее словам, насадка такой щетки легко перемещается вдоль зубов, задерживаясь на каждом в течение нескольких секунд, а еще мягко массирует десна.

Что касается разницы между звуковой и ультразвуковой зубной щеткой, то звуковая чистит зубы при помощи вращений и звуковой волны, а ультразвуковая – еще и при помощи вибрация с ультразвуковой частотой, которая помогает убрать зубной налет из труднодоступных мест.

- Электрическую зубную щетку можно купить одну на всю семью и только менять насадки, которые тоже разделяются в зависимости от своего назначения. Есть отбеливающие, для чувствительных зубов, для людей с брекетами и так далее, - подчеркнула медик.

Конечно, стоимость электрической зубной щетки не сопоставима со стоимостью обычной, но электрическая и прослужит годы, и может быть использована всеми членами семьи, надо лишь приобрести индивидуальные насадки.

Кстати, насадки к электрическим зубным щеткам надо менять так же часто, как и обычные щетки – раз в три месяца, а также после перенесенного гриппа, ковида, простуды и после профессиональной гигиены у стоматолога.

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