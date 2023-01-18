Озвучена предварительная причина авиакатастрофы в Броварах 4 18.01.2023, 12:29

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Вертолет летел над зданием детского сада в тумане.

Сегодня, 18 января, рано утром на территории одного из детских садиков в Броварах произошло ЧП.

Вертолет Eurocopter EC225 Super Puma из состава ГСЧС потерпел крушение. В результате погибло 17 человек, включая главу МВД Украины, его заместителя и госсекретаря.

Журналист Андрей Цаплиенко, со ссылкой на МВД Украины, заявил, что предварительная причина трагедии — ошибка пилота.

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба подтвердил гибель всего высшего руководства МВД Украины, а также сообщил, что по состоянию на 10:30 количество жертв составляет 18 человек, включая трех детей.

На борту самолета было всего 9 человек, включая Дениса Монастырского, Евгения Енина и Юрия Лубковича. Ранения получили 29 человек, включая 15 детей.

Вертолет летел по заданию в тумане. Скорее всего, пилот не справился с управлением, задел крышу здания детского садика, и вертолет упал вниз.

Также не исключено, что из-за постоянного выключения электричества на крыше дома и садика не горели проблесковые маячки для пилотов вертолетов и самолетов.

Официальная причина пока еще не озвучена. На месте трагедии находятся спасатели и бригады скорой помощи. Также в Сети появились кадры, на которых, возможно, тот самый вертолет, что упал на территории Броваров.

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