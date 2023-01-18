В Минске семейная пара из РФ забрала у пенсионерки украшения и сдала в ломбард 6 18.01.2023, 12:30

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Россияне работали курьерами у телефонных аферистов.

В Минске задержали супружескую пару из России — курьеров телефонных мошенников, которые требовали у пенсионеров деньги за «освобождение» родственников от уголовной ответственности за ДТП, сообщили в пресс-службе МВД. Теперь их будут судить за мошенничество в особо крупном размере.

Задержанные — 19-летний россиянин и его 20-летняя жена, которые приехали в Беларусь работать курьерами у телефонных мошенников: объявление они нашли в телеграм-канале.

Меньше чем за неделю пара съездила по семи адресам и забрала у потерпевших более 60 тысяч долларов. Кроме того, одна из пенсионерок вместо наличных отдала парню свои ювелирные изделия — часть из них он сдал в ломбард.

Помимо россиян, задержан еще один курьер аферистов — 19-летний неработающий минчанин. Он, правда, успел посетить только один адрес, где забрал у пенсионерки 20 тысяч долларов. Перевести «добычу» куратору молодой человек не успел, так что деньги будут возвращены потерпевшей. Сама женщина призналась, что о телефонных мошенниках прекрасно знала, но ее «смутил» голос якобы попавшей в ДТП внучки, который, как ей показалось, она услышала по телефону.

Против курьеров возбудили уголовные дела за мошенничество в особо крупном размере.

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