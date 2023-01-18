закрыть
18 января 2023, среда, 13:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Появилось видео полета вертолета с руководством МВД Украины накануне падения

2
  • 18.01.2023, 12:34
  • 6,218
Появилось видео полета вертолета с руководством МВД Украины накануне падения

Вертолет приближался к городской полосе.

В сети появились кадры полета, вероятно, вертолета Super Puma, который упал в Броварах. На его борту находилось руководство Министерства внутренних дел Украины.

На кадрах, опубликованных рядом украинских Телеграм-каналов, видно, что вертолет летел в условиях тумана и приближался к городской полосе.

Отмечается, что эти кадры были сняты за несколько минут до того, как вертолет ГСЧС упал посреди Броваров вблизи детского сада.

Утром в среду, 18 января 2023 года, жители Броваров Киевской области сообщили о взрыве в городе, а затем начался масштабный пожар вблизи детского сада.

Позже в Офисе президента Украины заявили, что на объект социальной инфраструктуры на Киевщине упал летательный аппарат.

Через несколько часов глава Нацполиции Украины Игорь Клименко объявил, что в результате падения вертолета в Броварах погибло руководство Министерства внутренних дел. На борту был министр внутренних дел Денис Монастырский, а также его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь Юрий Лубкович.

За данным главы Киевской ОВА Алексея Кулебы, число жертв авиакатастрофы возросло. По состоянию на 10.30 -18 погибших, в том числе 3 детей.

Известно о 29 раненых, среди которых 15 детей. Пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Что задумал Герасимов
Что задумал Герасимов Игаль Левин
Выдающихся полководцев Путину не найти
Выдающихся полководцев Путину не найти Борис Соколов
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей
Новый год начался для лукашистов с плохих новостей Артем Черников
Корова в переходе
Корова в переходе Ирина Халип