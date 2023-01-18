В Минске пять человек заочно приговорили к 12 годам колонии 4 18.01.2023, 12:40

4,638

Суд длился больше месяца в закрытом режиме.

В Минском городском суде 18 января огласили приговор по первому заочному суду в рамках «специального производства» по делу «Черной книги Беларуси». Судья Наталья Бугук заочно осудила Янину Сазанович, Дмитрия Навошу, Даниила Богдановича, Валерию Занемонскую и Ольгу Высоцкую к 12 годам колонии каждого. Именно такой приговор запрашивал прокурор, сообщают правозащитники.

Пять человек обвинили по ч. 3 ст. 130 («разжигание иной социальной вражды и розни») и ч. 3 ст. 203-1 Уголовного кодекса («незаконные действия в отношении персональных данных») за администрирование Telegram-канала «Черная книга Беларуси». КГБ внес фигурантов в «террористический список». Суд длился чуть больше месяца в закрытом режиме.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».