Шкура неубитого медведя: почему Пригожин и Шойгу не могут поделить Соледар 1 18.01.2023, 12:41

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В окружении Путина происходит серьезный конфликт.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин продолжает подрывать доверие к российскому минобороны РФ, дабы забрать себе все лавры за так называемый «захват» Соледара. Как полагают аналитики американского Института изучения войны, Кремль настороженно относится к росту влияния Пригожина в медиасфере альтернативной официальным росСМИ – в Telegram и других социальных сетях. Там сторонники «повара» активно критикуют Шойгу и Герасимова, сваливая на них неспособность взять Бахмут. Почему путинский «повар» Пригожин «раскачивает лодку», демонстративно конкурируя с министром Шойгу и руководителем оккупационного Генштаба Герасимовым, в авторской колонке для «Апострофа» пишет военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Противостояние хозяина «Вагнера» с армейскими вышло на публичный кремлевский уровень, в очередной раз подтвердив прежний тезис о том, что «повар» и его головорезы стали фактором российской внутренней политики. В намеренном разжигании внутреннего конфликта между минобороны и «Вагнером» Пригожина упрекнул даже путинский спикер Дмитрий Песков. Обращает на себя внимание и тот факт, что после таких заявлений Путин начал объяснять в телевизионном эфире так называемые «успехи» оккупантов вокруг Соледара именно планами министерства обороны и Генштаба.

Ранее Путин вообще воздерживался от комментариев относительно «тактических» результатов, и тут его активность можно объяснить тем, что бункерному диктатору захотелось «победы», пусть даже весьма условной и виртуальной.

Хотя Песков после «наезда» на Пригожина решил опровергнуть факт конфликта и заявил, что такие сообщения являются «продуктами информационных манипуляций», но нельзя не заметить, что риторика путинского «повара» становится все более агрессивной именно по отношению к Шойгу и Герасимова, с которыми он перетягивает одеяло. В такой ситуации Администрации российского президента, которая всегда пыталась балансировать между разными группами, играет на стороне минобороны.

В этой ситуации нужно понимать, что в Кремле нет никаких отдельных «башен» и нет никакой отдельной «партии мира». Сейчас все группировки выступают за войну, а конфликты между ними возникают именно за то, кто будет отвечать за провалы, которых с каждым месяцем все больше.

Почему Пригожин начал открыто играть против Шойгу и Герасимова? Достаточно вспомнить, что в январе оккупанты сосредоточили у Бахмута до 32 БТГр. Половина из них принимала непосредственное участие в боестолкновениях, остальные обеспечивали компенсацию потерь. Все как бы «логично», но Пригожин из последних сил демонстрирует свою «полезность» и «эффективность».

Пригожин перетянул треть сил и ресурсов из-под Бахмута на Соледар и успешно там их утилизировал. Затыкать дыры пришлось российским десантникам, но не только. Военные стали спешно затыкать дыры в тылах «чмобиками». В результате такой «многоходовочки» Пригожина группировка численностью до 25 тысяч «похудела» с учетом 200-х и 300-х более чем на треть. Не стоит забывать, что помимо Соледара под Бахмутом также продолжилась утилизация оставшихся сил и техники, что также повлияло на численность российского оккупационного контингента.

В итоге важный для Кремля плацдарм заглох, орки не делают резких движений и выжидают. Российскому Генштабу придется срочно стягивать резервы для компенсации потерь и в этих резервах будут уже явно не зэки, из которых «повар» хотел слепить бравых вояк. Проблема для Шойгу и Герасимова в том, что для таких маневров и ротаций нужно время и ресурсы, которых особо-то и нет. Поэтому стороны всячески перекладывают друг на друга ответственность, рассказывают о несуществующей «победе» в Соледаре, а сам Пригожин раздает своим головорезам медальки.

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