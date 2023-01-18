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Украинский депутат призвал разорвать отношения с режимом Лукашенко

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  • 18.01.2023, 12:41
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Украинский депутат призвал разорвать отношения с режимом Лукашенко

Алексей Гончаренко напомнил, что Беларусь стала плацдармом для российских войск.

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко разместил во вторник на сайте Офиса президента Украины петицию с требованием разорвать дипломатические отношения с Беларусью.

По словам Гончаренко, после фальсификации выборов в 2020 году Беларусь находится под властью диктаторского режима Лукашенко, а сейчас «де-факто потеряла государственность и независимость и находится под полным контролем России».

Депутат напомнил, что Беларусь стала плацдармом для российских войск в феврале 2022 года. И сейчас на ее территории находится около 11 тысяч российских военных, а также военная техника и самолеты, проводятся учения.

«Также с территории Беларуси все еще есть угроза наступления. Лукашенко продолжает делать неоднозначные заявления, угрожая властям Украины и постоянно нагнетает ситуацию вокруг наступления. И одновременно с этим в Минске до сих пор находится украинский посол, и мы сохраняем дипломатические отношения с нелегитимным режимом Лукашенко», – подчеркнул депутат.

Он потребовал от президента Украины «отозвать посла и разорвать дипломатические отношения с Беларусью и нелегитимным режимом Лукашенко».

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