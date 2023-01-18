«Дети выбегали с горящими рюкзаками»: воспитатель детсада в Броварах рассказала о подробностях авиакатастрофы 18.01.2023, 13:03

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Вертолет упал как раз во время приема детей в садик.

Авиакатастрофа в Броварах, во время которой погибло руководство МВД Украины, произошла около 08:00 утра, как раз во время приема детей в детский сад. Об этом рассказала воспитатель, которая стала очевидцем произошедшего.

«Сначала гудело, будто что-то летит. Мы притихли, а тогда после зарева услышали взрыв», - рассказала женщина.

По ее словам, после взрыва все прилегли, а затем быстро эвакуировались в укрытие. Женщина уточнила, что успела принять четверых детей, но их сразу забрали родители.

В то же время ученики из находящейся рядом школы рассказали, что видели, как дети выбегали с горящими рюкзаками. Среди них была паника, однако воспитанников садика удалось вывести из здания.

Утром 18 января в Броварах под Киевом разбился вертолет. На борту летело руководство МВД. Все находящиеся в вертолете 9 человек погибли. Среди них министр МВД Денис Монастырский, первый заместитель министра Евгений Енин и государственный секретарь Юрий Лубкович.

Как сообщается, вертолет рухнул на территорию детского сада. По последним данным, всего погибли 18 человек. Среди них есть дети.

Позже генпрокурор заявил, что правоохранители рассматривают все возможные версии крушения вертолета в Броварах.

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