«Бронировал симпатичные апартаменты, а попал в какой-то сарай» 1 18.01.2023, 13:07

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Белорус снял квартиру с сюрпризом в Литве.

Белорусу, который отправился в путешествие по Европе, предстояло провести ночь в Каунасе. О ночлеге парень позаботился заранее, забронировав апартаменты через Booking. Но квартира оказалась с сюрпризом. Своим опытом он поделился с Onliner.

— Нашел вполне симпатичные апартаменты, за ночь в них просили 37 евро, — рассказывает читатель. — Общая оценка и отзывы постояльцев были хорошие, поэтому забронировал себе крышу над головой. Поздно вечером, ничего не подозревая, приехал на место. И каково же было мое удивление, когда вместо обычного дома увидел… барак, почти сарай.

Потемневшее от времени дерево, скрипучая лестница, перила, до которых страшно дотронуться, пропавшие в неизвестном направлении бревна. Не так себе представляешь идеальную ночевку. Но внутри все было плюс-минус как на картинке, разве что далеко не первой свежести.

Внешний вид еще ладно, как-то пережить можно, но внутри чем-то нестерпимо воняло. Возможно, это связано с плохим состоянием здания и, соответственно, проблемами с канализацией. Это было уже выше моих сил, оставаться на ночь в этих апартаментах я не собирался, плюс там было не очень-то чисто, — продолжает молодой человек. — Написал в поддержку Booking, объяснил всю ситуацию. Они связались с хозяином, но тот оказался против отмены бронирования и возврата денег. Еще препирались, после этого Booking дал мне бонус в 25 евро.

Добавив еще сумму, я снял другие апартаменты. В итоге они стоили чуть дороже этих, барачных, но располагались в новом доме и были просто идеальными. Не знаю, как у хозяина получается сохранять такой высокий рейтинг. Может, срабатывает табличка, которая стоит посреди квартиры: мол, оценивайте сами апартаменты, а не здание, потому как его ждет реконструкция. А может, хозяин умеет как-то договариваться со своими постояльцами.

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