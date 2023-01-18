Геращенко назвал возможные причины крушения вертолета с руководством МВД Украины
- 18.01.2023, 13:08
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На данный момент есть несколько предварительных версий.
Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал возможные причины крушения вертолета с руководством МВД Украины в Броварах.
По его словам, на сегодняшний день есть несколько предварительных версий, однако пока речь идет лишь о предположениях.
«Причины трагедии устанавливаются следователями. Была ли это диверсия, неисправность техники, нарушение правил безопасности полетов, мы скоро узнаем», — написал он у себя в Telegram-канале.
Вертолет с руководством МВД Украины, на борту которого были, в том числе глава ведомства Денис Монастырский и его заместитель Евгений Енин, упал возле детского сада в Броварах в среду утром, 18 января.
В результате крушения все девять человек, которые находились на его борту, погибли.
По состоянию на 12:00 было известно, что всего жертвами трагедии стали 18 человек, среди них трое детей.