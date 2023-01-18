«Даже если репетиторов запретят совсем, они будут работать подпольно» 2 18.01.2023, 13:12

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В Беларуси школьное образование находится в кризисе.

В Минобразования считают, что с введением централизованного экзамена в школах репетиторы больше не будут пользоваться спросом. Это «предполагает повышение ответственности и школьника, и учителя, не оставляя места для репетиторов, у которых интерес один — коммерческий», считает представитель министерства. Ex-press.by спросил у читателей, согласны ли они с таким мнением.

Светлана Леонидовна:

— В белорусских реалиях репетиторы будут нужны всегда, даже если их запретят совсем, они будут работать подпольно. Школьное образование находится в кризисе. Об этом свидетельствует и снижение уровня образованности современных выпускников школ, и обилие у них вредных привычек и преступных действий. Все это признаки деградации.

На мой взгляд, выход из кризиса в образовании произойдет, когда мы перейдем от принудительно-нормативного образования к мотивационно-креативному. У нас же учителя, а в основном это женщины с невротическим типом личности, враждебно, причем даже не скрывая этого, относятся к ученикам. И даже кайфуют от принуждения и наказания, на которые у них полная свобода. Совершенно естественны здесь сопротивление и враждебность со стороны школьников.

Татьяна:

— Репетиторы — это очень дорого, и я с удовольствием отказалась бы за это платить. Тем более, мне приходится платить за репетитора для ребенка в 5 классе. Во-первых, сын не справляется и не понимает в школе учителей. Понимаю, что сама виновата: мне просто надо было сменить школу или учителя еще в первом классе, когда я поняла, что учеба у ребенка не идет.

Во-вторых, я благодарна репетитору, он просто спас наши семейные отношения. Теперь учимся, проходим программу школьную усиленно. Думаю, в какую школу города переходить.

Егор:

— Моя учительская семья живет репетиторством. Мои родители и мы с женой преподаем разные предметы. И наши ученики — это как раз, в большинстве своем, не поступающие в вузы, а дети, которым тяжело со школьной программой. Я считаю, что то, что опубликовало министерство — очередная бредятина. Просто как всегда министерство на другой планете.

Александр:

— Я родитель, не репетитор. У меня старший сын поступал в прошлом году, младший будет поступать через год. Если кто-то примет всерьез то, что сообщил Минобр и откажется от репетиторов, думая, что все и так будет хорошо, спешу расстроить. Я уверен: дорога вашему ребенку будет только в ПТУ. Просто потому, что туда можно поступить, не напрягаясь. Ну или если у вас очень талантливый и трудолюбивый ребенок.

В отдельных случаях, процент которых ничтожно мал, дети действительно поступают в вузы без помощи репетиторов. Мои сыновья — спортивные. Именно из-за спорта им необходимы репетиторы. Особенно иностранные языки им нужны. Если в этой стране будет еще править Лукашенко, то моим детям в Беларуси делать нечего.

— Чушь. Репетиторство будет востребовано ещё больше, т.к. невозможно всех подготовить, когда в классе 30 человек. Сейчас дети занимаются с репетитором даже в 7-9 классах, т.к. не усваивают школьную программу. Не знаю, почему так, но факт налицо. С учителями — как со стоматологами: отрабатывают полдня в госорганизации, а вторую — в частной.

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