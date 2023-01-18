«Вертолет сделал три круга над «Форой», а потом резко начал снижаться, ударился, загорелся и всё» 18.01.2023, 13:19

3,788

Очевидцы рассказали о моменте трагедии в Броварах.

Вертолет с высшим руководством МВД Украины, который разбился в Броварах на Киевщине, перед падением резко снизился, после чего задел помещение детского сада и вспыхнул.

Об этом рассказали очевидцы происшествия. Отмечается, что воздушное судно загорелось сразу после столкновения.

«Вертолет сделал три круга над «Форой» и полетел в центр, на эту сторону к школе. А потом резко начал снижаться и пошел на садик. А там уже ударился, загорелся и всё», – рассказывает местный житель.

В среду, 18 января, в Броварах Киевской области возле детского сада, в котором были дети, упал вертолет. Он задел детсад и полетел в сторону жилого дома. В результате его падения вспыхнул пожар на большой территории.

Позже стало известно, что в результате крушения вертолета в Броварах погибло руководство Министерства внутренних дел Украины. На борту находились министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД. Эту информацию подтвердил глава Нацполиции Игорь Клименко.

В целом, согласно данным ГСЧС Украины, по состоянию 12:00 известно о 15 погибших, в том числе трех детях. Из них 9 человек находились на борту вертолета. Травмированы 25 человек (из них 15 взрослых и 10 детей), их забрали в больницу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».