Россия выходит: что Путин предложил Госдуме 3 18.01.2023, 13:27

6,554

Режим российского диктатора больше не стеснен даже рамками приличия.

Путин пошел по пути, который полностью вывел Москву за рамки цивилизованных международных отношений. Сейчас его уже не испугаешь санкциями и исключениями

Президент России Владимир Путин предложил Государственной Думе денонсировать международные договоры Совета Европы, из которого его страна была исключена еще в марте 2022 года, после нападения на Украину. Теперь из российских законов, вероятно, исчезнут требования об их соответствии международным обязательствам России в сфере прав человека, — пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

Примечательно, что Владимир Путин предлагает российским парламентариям денонсировать эти законы задним числом, с 16 марта 2022 года. Режим российского президента больше не стеснен даже рамками приличия. И это при том, что после 2014 года, когда были приняты решения об аннексии Крыма и нападении на Донбасс, а в ответ Россия получила санкции Совета Европы, ее представители постоянно шантажировали руководителей организации, что их страна выйдет из Совета Европы и перестанет придерживаться норм международного законодательства.

Надо признать, что этот шантаж тогда вполне успешно сработал. Не просто были отменены санкции. Были изменены сами правила работы в Совете Европы и ПАСЕ, чтобы исключить возможность применения санкций к государствам-членам и сохранить поле для «диалога». В результате после нападения России на Украину Совету Европы пришлось спешно отказываться от диалога со страной-агрессором, а российским руководителям — с видимым облегчением отказываться от тех самых международных норм, денонсацией которых они годами пугали европейских парламентариев.

И я еще не забыл эту постоянную аргументацию многих европейских законодателей и экспертов: как вы можете требовать сохранения санкций! Ведь в результате Россия выйдет из Совета Европы, а ее граждане лишатся последней возможности — доступа к международному правосудию! И это при том, что Россия уже изменила Конституцию, заявила о превалировали внутреннего законодательства над международным и систематически не выполняла решений Европейского суда по правам человека.

Сейчас, на фоне этого указа Путина, стоит еще раз сказать о непонимании западными политиками сущности российского подхода к политике.

В Кремле, уверен, уважают только силу. Когда Путин аннексировал Крым — то есть пошел на самое вопиющее нарушение международного права со времен Второй мировой войны — на Западе ограничились осторожными санкциями, которые не должны были нанести ущерб экономике США и Евросоюза и предпочли сохранить возможности для диалога с Россией. И в результате Владимир Путин пошел по пути, который полностью вывел Москву за рамки цивилизованных международных отношений. Сейчас его уже не испугаешь санкциями и исключениями. Россия и сама уходит из любой структуры, членство в которой, похоже, угрожает ускоренному строительству тоталитаризма в одной отдельно взятой стране.

Если бы тогда, в 2014 году, реакция на Крым была бы хотя бы минимально схожей с реакцией на массированное нападение, уверен, могло бы не быть ни большого нападения, ни даже Донбасса. Теперь за это непонимание психологии российских чекистов дорогую цену платят все. Но, прежде всего, конечно же, украинские граждане, чья страна стала ареной кровопролитной и жестокой войны, к тому же превращенной Кремлем, похоже, в эффективный инструмент тоталитарной реставрации самой России.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».