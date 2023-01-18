Спикер Воздушных сил ВСУ: Есть несколько факторов, из-за которых упал вертолет с руководством МВД 18.01.2023, 13:37

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Юрий Игнат

Создана специальная комиссия для расследования причин катастрофы.

В Броварах Киевской области сегодня разбился вертолет ГСЧС французского производства Super Puma. Есть несколько факторов, из-за которых могла произойти авиакатастрофа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телемарафона.

Он отметил, что причины падения вертолета пока неизвестны. По мнению Игната, будет создана государственная комиссия, которая установит причины авиакатастрофы в Броварах.

«О причинах говорить рано, есть несколько факторов, которые могут влиять на такие вещи, из-за которых может произойти катастрофа... Комиссия будет расследовать, это не будет через 1-2 дня, потому что нужно исследовать», - отметил он.

Он пояснил, что при установлении причины следует изучить радиообмен, техническое состояние вертолета. По его словам, процедура расследования может занять несколько недель.

Игнат также отметил, что в Броварах упал вертолет Super Puma, которые Украина получила от Франции. Эти вертолеты используют Министерством внутренних дел, в том числе и Государственной службой по чрезвычайным ситуациям.

«Это вертолеты, которые передавали нам наши французские партнеры. Это, если не ошибаюсь, Super Puma маркировка его», - сказал спикер Воздушных сил.

Как сообщал сайт Charter97.org, сегодня утром в Броварах Киевской области на территорию детсада упал вертолет ГСЧС. Позже стало известно, что на борту находились 9 человек, среди них руководство МВД.

В результате катастрофы погибли министр внутренних дел Денис Монастырский, его заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь МВД Юрий Лубкович.

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